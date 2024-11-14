Два житлові комплекси в Одеській області приєдналися до програми «еОселя»

350 захисників з Одеської області скористалися безвідсотковим кредитом для придбання нового житла за програмою «єОселя».
Про це повідомили в Одеській ОДА.
Програмою «еОселя» активно користуються наші захисники, рятувальники, правоохоронці, прикордонники, яким Одеська обласна адміністрація компенсує пільгову відсоткову ставку. Завдяки цьому, учасники програми можуть придбати житло в кредит і не платити відсотки.
На сьогодні компенсацію з обласного бюджету вже отримали 350 учасників програми на суму майже 8,1 млн грн.
Банками-учасниками програми «еОселя» в області є: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк та Сенсбанк. Також до програми долучилися два житлові комплекси.
Читайте також: Програма «Енергодом» в Одесі: як зробити житло теплішим та економнішим
За більш детальною інформацією можна звертатися за телефонами:
- 063-100-317,
- 048-7189-242,
- 048-7189-360
Державна програма доступного іпотечного кредитування громадян України «еОселя» стартувала в серпні 2022 року. Пільгова ставка становить 3-7%, термін кредиту – до 20 років. Мінімальний перший внесок 20%. Загальна кількість кредитів для всіх категорій населення в Одеській області – 684, на суму 952 млн грн (4 місце по Україні).