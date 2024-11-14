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Два житлові комплекси в Одеській області приєдналися до програми «еОселя»

Два житлові комплекси в Одеській області приєдналися до програми «еОселя»

350 захисників з Одеської області скористалися безвідсотковим кредитом для придбання нового житла за програмою «єОселя».

Про це повідомили в Одеській ОДА.

Програмою «еОселя» активно користуються наші захисники, рятувальники, правоохоронці, прикордонники, яким Одеська обласна адміністрація компенсує пільгову відсоткову ставку. Завдяки цьому, учасники програми можуть придбати житло в кредит і не платити відсотки.

На сьогодні компенсацію з обласного бюджету вже отримали 350 учасників програми на суму майже 8,1 млн грн.

Банками-учасниками програми «еОселя» в області є: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк та Сенсбанк. Також до програми долучилися два житлові комплекси.

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За більш детальною інформацією можна звертатися за телефонами:

  • 063-100-317,
  • 048-7189-242,
  • 048-7189-360

Державна програма доступного іпотечного кредитування громадян України «еОселя» стартувала в серпні 2022 року. Пільгова ставка становить 3-7%, термін кредиту – до 20 років. Мінімальний перший внесок 20%. Загальна кількість кредитів для всіх категорій населення в Одеській області – 684, на суму 952 млн грн (4 місце по Україні).

 

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