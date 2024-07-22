Одеську область атакують із Криму балістикою: подробиці (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Вранці, 22 липня 2024 року, російські окупанти знову атакували Одеську область балістикою – пролунав вибух. На місці атаки видніється дим.
Повітряна тривога в Одеській області пролунала о 9:59. Через кілька хвилин жителі області почули вибух.
Повітряні сили України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. А керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер попередив про небезпеку для всього Одеського регіону.
Попередньо, за повідомленнями моніторингових каналів, вибух прогримів у межах Білгород-Дністровського району. Ракету більше не фіксують.
Водночас у телеграм-каналах повідомляють про приліт, на місці якого видніється дим.
Загроза балістики триває до відбою.
Офіційної інформації про атаку поки не надходило.