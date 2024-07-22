Одеську область атакують із Криму балістикою: подробиці (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Одеську область атакують із Криму балістикою: подробиці (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Вранці, 22 липня 2024 року, російські окупанти знову атакували Одеську область балістикою – пролунав вибух. На місці атаки видніється дим.

Повітряна тривога в Одеській області пролунала о 9:59. Через кілька хвилин жителі області почули вибух.

Повітряні сили України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. А керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер попередив про небезпеку для всього Одеського регіону.

Попередньо, за повідомленнями моніторингових каналів, вибух прогримів у межах Білгород-Дністровського району. Ракету більше не фіксують.

Водночас у телеграм-каналах повідомляють про приліт, на місці якого видніється дим.

Загроза балістики триває до відбою.

Офіційної інформації про атаку поки не надходило.

 

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