Одеську область атакують із Криму балістикою: подробиці (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Війна, день 880-й: Зеленський розповів про втрати України на полі бою У понеділок, 22 липня 2024 року, розпочалася 880-та доба з початку повномасштабної війни в Україні. Ворог попри доволі високий рівень втрат продовжує спроби прорвати нашу лінію оборони. З хороших новин – німецький “Петріот” вже прибув в Україну і тепер зможе збивати балістичні ракети, включно з Іскандери та Кинджали, якими рф атакує Україну. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Багатодітна мати: «впевнена, що в Україну не повернемося» Соціологічна група «Рейтинг» цієї весни провела непряме дослідження проблеми репатріації. Виявилося, що майже третина переселенців не планує повертатися додому, а третина розглядає такий переїзд лише після закінчення війни. Ще майже 20% поки що не визначилися з планами. І хоча соціологи опитували не прицільну групу, а лише українців, чиї родичі виїхали з країни, вибірка 17 тисяч людей є цілком ілюстративною. Порівнюючи аналогічні дані минулих двох років, можна зробити висновок, що тенденція є невтішною. Моя чергова візаві з планами визначилася. На її шальках терезів ностальгія не переважила комфорту. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна, 879 день: чи долетіли до цілі ворожі «шахеди»? Сьогодні, у неділю, 21 липня 2024 року, розпочалася 879-та доба з початку повномасштабної війни в Україні. І наші Сили оборони продовжують зривати заробницькі плани російських окупантів і поступово виснажувати їхній бойовий потенціал. А ще цієї ночі ворог зробив чергову спробу атакувати Україну «іскандерами» та ударними дронами… Що ж із цього вийшло? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ