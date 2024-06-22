Росіяни атакували Одещину ракетою, але чи досягла вона цілі?

Як повідомляють Сили оборони півдня України, сьогодні ввечері 22 червня (зазначимо, що цей день для россин свого роду сакральна дата) з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, ворог направив у бік Одеської області керовану авіаційну ракету.

Проте суттєвих наслідків не було – ракета втратила бойову здатність над акваторією Чорного моря.

Водночас військові закликають людей бути уважними – ні в якому разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та оперативно переходити до укриття.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 22 червня, росія атакувала об’єкти енергоінфраструктури у південному та західному регіонах України. Як і попередні, ця атака була комбінованою з використанням як крилатих ракет, так і ударних безпілотників. Нашим силам протиповітряної оборони удалося збити 25 повітряних цілей – 12 ракет і 13 БпЛА.