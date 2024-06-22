Росіяни атакували Одещину ракетою, але чи досягла вона цілі?

Російські терористи не припиняють системний ракетний терор південних регіонів України, зокрема Одеської області.
Як повідомляють Сили оборони півдня України, сьогодні ввечері 22 червня (зазначимо, що цей день для россин свого роду сакральна дата) з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, ворог направив у бік Одеської області керовану авіаційну ракету.
Проте суттєвих наслідків не було – ракета втратила бойову здатність над акваторією Чорного моря.
Водночас військові закликають людей бути уважними – ні в якому разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та оперативно переходити до укриття.
Нагадаємо, у ніч на суботу, 22 червня, росія атакувала об’єкти енергоінфраструктури у південному та західному регіонах України. Як і попередні, ця атака була комбінованою з використанням як крилатих ракет, так і ударних безпілотників. Нашим силам протиповітряної оборони удалося збити 25 повітряних цілей – 12 ракет і 13 БпЛА.