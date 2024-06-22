Россияне атаковали Одесчину ракетой, но достигла ли она цели?

Российские террористы не прекращают системный ракетный террор южных регионов Украины, в частности, Одесской области.
Как сообщают Силы обороны юга Украины, сегодня вечером 22 июня (отметим, что этот день для россин своего рода сакральная дата) из самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, враг направил в сторону Одесской области управляемую авиационную ракету.
Тем не менее, существенных последствий не было – ракета потеряла боевую способность над акваторией Черного моря.
В то же время военные призывают людей быть внимательными – ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оперативно переходить в укрытие.
Напомним, в ночь на субботу, 22 июня, россия атаковала объекты энергоинфраструктуры в южном и западном регионах Украины. Как и предыдущие, эта атака была комбинированной, с использованием как крылатых ракет, так и ударных беспилотников. Нашим силам противовоздушной обороны удалось сбить 25 воздушных целей – 12 ракет и 13 БпЛА.