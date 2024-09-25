Вночі над Одещиною збивали російські ракети: наслідки атаки

Як повідомляло «Одеське життя», пізно ввечері 24 вересня в Одесі було чути сильний вибух. Перед цим було оголошено про ракетну небезпеку.

За інформацією моніторингових каналів, у Чорному морі було помічено два російські літаки тактичної авіації – Су-57 і Су-35. Одеситів і жителів області попередили про ракетну небезпеку. Потім надійшло повідомлення, що зафіксовано пуск ворожої ракети.

За інформацією Повітряних сил України, вночі Одеську область чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69, Харківську область – зенітною керованою ракетою С-300 і трьома ракетами невстановленого типу. Крім того Україну атакували 32 ударними БпЛА типу «Shahed».

У результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА і чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одеському районі ракета влучила по відкритій території. Сталося загоряння сухої трави на площі 100 м2. Пожежу оперативно ліквідували.

Уламками пошкоджено дві вантажівки, які рухалися поруч. Загиблих і постраждалих немає. Правоохоронці фіксують наслідки атаки.