Близько 4-ї години ранку моніторингові канали повідомляли про рух у напрямку Ізмаїла кількох «шахедів», над знищенням ворожих дронів працювали наші сили ППО. Вибухи лунали в районі міста та порту Ізмаїл.

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, на світанку РФ атакувала Ізмаїльський район ударними безпілотниками, загиблих і поранених немає.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено два приватні житлові будинки, зерновий склад, легкові автомобілі. Також постраждала районна лікарня: у медзакладі вибито вікна та пошкоджено фасад зі стелею.

На місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одеської області.

Нагадаємо, в ніч на 29 січня «шахеди» атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району. А 28 січня російські війська атакували Одесу та Одеський район «шахедами». Унаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки міста, постраждали 4 людини. Пошкоджено кілька десятків автомобілів.