Російська ракета знищила 10 резервуарів з маслом у порту “Південний”: екологи показали наслідки (фото)

Екологи порахували збитки, завдані довкіллю, внаслідок ракетної атаки на порт “Південний” 19 квітня 2024 року. Внаслідок руйнування резервуарів для зберігання агропродукції територія забруднена металами, продуктами горіння та олією.
Нагадаємо, вдень 19 квітня двома балістичними ракетами атакували порт “Південний”. Один із ударів було завдано по сінгапурському агропромисловому підприємству, яке спеціалізується на виготовленні та перевалці рослинних олій.
В результаті було зруйновано 10 резервуарів із 10 тисячами тонн олії.
Також пошкоджено термінал перевантаження рослинних олій та інше виробниче обладнання підприємства.
Фахівці держінспекції Південно-Західного округу провели обстеження місць обстрілу та встановили:
- засмічення земельної ділянки металевими уламками та продуктами горіння загальною площею понад 500 квадратних метрів – сума збитків становить майже 37 мільйонів гривень;
- забруднення земельних ділянок рослинною олією загальною площею понад 3 тисячі квадратних метрів – сума збитків становить 20,2 мільйона гривень.
Нагадаємо, 19 липня 2023 року росія здійснила цілеспрямовану повітряну атаку на зернові термінали в портах Одеської області. Ушкодження отримала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.