Российская ракета уничтожила 10 резервуаров с маслом в порту «Південний»: экологи показали последствия (фото)

Напомним, днем 19 апреля двумя баллистическими ракетами был атакован порт «Південний». Один из ударов был нанесен по сингапурскому агропромышленному предприятию, которое специализируется на изготовлении и перевалке растительных масел.

В результате были разрушены 10 резервуаров с 10 тысячами тонн растительного масла.

Также поврежден терминал перегрузки растительных масел и другое производственное оборудование предприятия.

Специалисты госинспекции Юго-Западного округа провели обследование мест обстрела и установили:

засор земельного участка металлическими обломками и продуктами горения общей площадью более 500 квадратных метров – сумма ущерба составляет почти 37 миллионов гривен;

загрязнение земельных участков растительным маслом общей площадью более 3 тысяч квадратных метров – сумма ущерба составляет 20,2 миллиона гривен.

Напомним, 19 июля 2023 года россия совершила целенаправленную воздушную атаку на зерновые терминалы в портах Одесской области. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.