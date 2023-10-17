Росіяни зруйнували яхт-клуб, у якому змагалося “Одеське життя” (фото до і після)

Вночі російські терористи зруйнували Чорноморський яхт-клуб, у якому проводились яскраві змагання під вітрилами, зокрема й всеукраїнського масштабу. В одному з них “Одеське життя” здобуло перемогу.
У далекому 2015 році відбулася вітрильна регата у рамках II міжнародного Грінівського фестивалю “Червоні вітрила”, присвяченого пам’яті письменника Олександра Гріна. Вперше екіпажі першокласних спортивних яхт було укомплектовано не професіоналами, а журналістами.
За результатами змагань було визначено переможця. У непростій боротьбі ним став екіпаж газети “Одеське життя” у складі Володимира Кулініченка, Марини Котляр, Олени Димитрієвої та Геннадія Чабанова. Наші журналісти отримали пам’ятний кубок та медалі, а також моральне право іменуватися справжніми морськими вовками!
Так виглядав Чорноморський яхт-клуб до російської атаки:
Після сьогоднішньої атаки країни-терориста на місці яхт-клубу залишилися одні руїни:
Читайте також: Яким був одеський морвокзал перед тим, як його зруйнувала росія (фото)