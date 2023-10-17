Россияне разрушили яхт-клуб, в котором соревновалась “Одесская жизнь” (фото до и после)

В далеком 2015 году состоялась парусная регата в рамках II международного Гриновского фестиваля «Алые паруса», посвященного памяти писателя Александра Грина. Впервые экипажи первоклассных спортивных яхт были укомплектованы не профессионалами, а журналистами.

По результатам соревнований был определен победитель. В непростой борьбе им стал экипаж газеты «Одесская жизнь» в составе Владимира Кулиниченко, Марины Котляр, Елены Димитриевой и Геннадия Чабанова. Наши журналисты получили памятный кубок и медали, а также моральное право именоваться настоящими морскими волками!

Так выглядел Черноморский яхт-клуб до российской атаки:

После сегодняшней атаки страны-террориста на месте яхт-клуба остались одни руины:

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