Росіяни вивели в Чорне море підводний човен з ракетами – чим це загрожує?

Станом на ранок неділі, 20 серпня 2023 року, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 9 російських кораблів і один підводний ракетоносій, що несе на борту 4 ракети морського базування «Калібр», готові до запуску.

Імовірність ракетного удару територією України залишається дуже високою, повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

«Вчора ввечері ракетоносій додався. Ворог вивів підводний човен – це прихована загроза, яку важко виявити… Тому рівень загрози оцінюємо як високий, хоча тактична авіація цієї ночі не була активною», – повідомила сьогодні речник ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

Раніше Генштаб ЗСУ доповів про ситуацію на ранок 543 дня війни.

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