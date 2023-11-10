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Росіяни увечері обстріляли Одесу з літаків та “Оніксами”: є постраждалі (фото)

Росіяни увечері обстріляли Одесу з літаків та “Оніксами”: є постраждалі (фото)

Росіяни сьогодні увечері, 10 листопада, завдали ракетного удару в межах Одеського району. Постраждало троє людей, одну жінку госпіталізовано.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Сьогодні протягом дня на Одещині сигнал повітряної тривоги лунав тричі. Одесити чули вибухи під час вечірніх тривог.

Олег Кіпер повідомив про два влучання в Одеському районі – в дачний кооператив та припортову інфраструктуру.

обстріл

За його інформацією, наразі відомо про трьох постраждалих. У дачному кооперативі з-під завалів дістали 96-річну жінку. Її госпіталізували до лікарні. Наразі її стан стабільний – вона отримує необхідну медичну допомогу.

обстріл

Також легкі травми отримало ще двоє літніх людей 72 та 73 років, їм надано допомогу на місці.

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У Силах оборони півдня додали, що удари ворог завдав з літаків тактичної авіації з акваторії Чорного моря. Ракетою повітряного базування влучили по дачному кооперативу.

У припортову інфраструктуру влучили імовірно, надзвуковою ракетою “Онікс”. Люди не постраждали, масштаби руйнувань уточнюються.

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