Новости Одессы и Одесской области

Россияне вечером обстреляли Одессу из самолетов «Ониксами»: есть пострадавшие (фото)

Россияне вечером обстреляли Одессу из самолетов «Ониксами»: есть пострадавшие (фото)

Россияне сегодня вечером, 10 ноября, нанесли ракетный удар в пределах Одесского района. Пострадали три человека, одна женщина госпитализирована.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Сегодня в течение дня в Одесской области сигнал воздушной тревоги звучал трижды. Одесситы слышали взрывы во время вечерних тревог.

Олег Кипер сообщил о двух попаданиях в Одесском районе — в дачный кооператив и в припортовую инфраструктуру.

обстріл

По его информации, сейчас известно о трех пострадавших. В дачном кооперативе из-под завалов достали 96-летнюю женщину. Ее госпитализировали в больницу. Сейчас ее состояние стабильное – она получает необходимую медицинскую помощь.

обстріл

Также легкие травмы получили еще два пожилых человека 72 и 73 лет, им оказана помощь на месте.

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В Силах обороны юга добавили, что удары враг нанес с самолетов тактической авиации из акватории Черного моря. Ракетой воздушного базирования попали по дачному кооперативу.

В припортовую инфраструктуру попали предположительно сверхзвуковой ракетой «Оникс». Люди не пострадали, масштабы разрушений уточняются.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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