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Росіяни атакували Одесу та область ракетами: наслідки

Росіяни атакували Одесу та область ракетами: наслідки

Росіяни сьогодні, 21 листопада, протягом дня та увечері завдали ракетних ударів по Одесі та Одеській області.

О 17:05 в Одесі була оголошена повітряна тривога. Через кілька хвилин мешканці міста почули потужні вибухи.

У Силах оборони півдня України надали офіційну інформацію про наслідки ракетної атаки.

У повідомленні йдеться, що ворог продовжує тероризувати Одещину.

З тактичної авіації, яка сьогодні кілька годин здійснювала польоти над акваторією Чорного моря, були випущені ракети типу Х-31П.

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Як стверджують військові, протирадіолокаційні ракети ворог спрямовує намагаючись виявити та знищити системи протиповітряної оборони.

Щодо наслідків ракетної атаки, то на території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі.

Люди не постраждали.

Фото ілюстративне

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