Россияне атаковали Одессу и область ракетами: последствия

В 17.05 в Одессе была объявлена ​​воздушная тревога. Через несколько минут жители города услышали мощные взрывы.

В Силах обороны юга Украины предоставили официальную информацию о последствиях ракетной атаки.

В сообщении говорится, что враг продолжает терроризировать Одесскую область.

Из тактической авиации, которая сегодня несколько часов совершала полеты над акваторией Черного моря, были выпущены ракеты типа Х-31П.

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Как утверждают военные, противорадиолокационные ракеты враг направляет, пытаясь выявить и уничтожить системы противовоздушной обороны.

Что касается последствий ракетной атаки, то на территории Одессы и Белгород-Днестровского района произошло попадание по открытой поверхности, админпостройке и припортовой инфраструктуре.

Люди не пострадали.

Фото иллюстративное