Росіяни атакували Одесу “шахедами”: є загиблий та постраждалі (фото)

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

У повідомленні йдеться, що Силами протиповітряної оборони знищено 17 дронів-камікадзе:

12 на Одещині,

3 на Миколаївщині,

2 на Вінниччині.

На Одещині ворог зосередився на атаці обласного центру. Сили протиповітряної оборони відпрацювали всі ворожі цілі. Уламки збитих БпЛА впали на одну з незаселених новобудов.

Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки загинув 35-річний чоловік. Двоє людей поранені: 37-річна жінка та 17-річний юнак. Постраждалі отримали численні рани, у стані середньої тяжкості знаходяться в одному з медичних закладів, де отримують всю необхідну допомогу.

Також влучання відбулось в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю. Інформація по постраждалих уточнюється.

Але основний удар “шахедами” ворог зосередив по Херсону. Там пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки.

Як уточнили в Повітряних силах, із 46 зафіксованих “шахедів”, збили 32. Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.