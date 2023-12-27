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Росіяни атакували Одесу “шахедами”: є загиблий та постраждалі (фото)

Росіяни атакували Одесу “шахедами”: є загиблий та постраждалі (фото)

У ніч проти 27 грудня росіяни атакували південні регіони ударними БпЛА типу “Shahed-131/136”. Бойова робота по ворожих дронах тривала майже сім годин.

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

У повідомленні йдеться, що Силами протиповітряної оборони знищено 17 дронів-камікадзе:

  • 12 на  Одещині,
  • 3 на Миколаївщині,
  • 2 на Вінниччині.

На Одещині ворог зосередився на атаці обласного центру. Сили протиповітряної оборони відпрацювали всі ворожі цілі. Уламки збитих БпЛА впали на одну з незаселених новобудов.

Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки загинув 35-річний чоловік. Двоє людей поранені: 37-річна жінка та 17-річний юнак. Постраждалі отримали численні рани, у стані середньої тяжкості знаходяться в одному з медичних закладів, де отримують всю необхідну допомогу.

атака дронов

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атака дронов

Також влучання відбулось в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю. Інформація по постраждалих уточнюється.

Але основний удар “шахедами” ворог зосередив по Херсону. Там пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки.

Як уточнили в Повітряних силах, із 46 зафіксованих “шахедів”, збили 32. Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

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