Россияне атаковали Одессу «шахедами»: есть погибший и пострадавшие (фото)

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

В сообщении говорится, что Силами противовоздушной обороны уничтожено 17 дронов-камикадзе:

12 в Одесской области,

3 в Николаевской области,

2 в Винницкой области.

В Одесской области враг сосредоточился на атаке областного центра. Силы противовоздушной обороны отработали все враждебные цели. Обломки сбитых БПЛА упали на одну из незаселенных новостроек.

Также сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде Одессы. Вспыхнул пожар, который уже ликвидирован.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате атаки погиб 35-летний мужчина. Два человека ранены: 37-летняя женщина и 17-летний юноша. Пострадавшие получили многочисленные раны, в состоянии средней тяжести находятся в одном из медицинских учреждений, где получают необходимую помощь.

Также попадание произошло в складские помещения научно-исследовательского учреждения аграрного профиля. Информация о пострадавших уточняется.

Но основной удар «шахедами» враг сосредоточил по Херсону. Там поврежден торговый центр и многоквартирные дома.

Как уточнили в Воздушных силах, из 46 зафиксированных «шахедов» сбили 32. Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонщину. Еще несколько БПЛА упали без последствий.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.