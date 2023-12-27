Россияне атаковали Одессу «шахедами»: есть погибший и пострадавшие (фото)

В ночь на 27 декабря россияне атаковали южные регионы ударными БпЛА типа «Shahed-131/136». Боевая работа по вражеским дронам продолжалась почти семь часов.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
В сообщении говорится, что Силами противовоздушной обороны уничтожено 17 дронов-камикадзе:
- 12 в Одесской области,
- 3 в Николаевской области,
- 2 в Винницкой области.
В Одесской области враг сосредоточился на атаке областного центра. Силы противовоздушной обороны отработали все враждебные цели. Обломки сбитых БПЛА упали на одну из незаселенных новостроек.
Также сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде Одессы. Вспыхнул пожар, который уже ликвидирован.
По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате атаки погиб 35-летний мужчина. Два человека ранены: 37-летняя женщина и 17-летний юноша. Пострадавшие получили многочисленные раны, в состоянии средней тяжести находятся в одном из медицинских учреждений, где получают необходимую помощь.
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Также попадание произошло в складские помещения научно-исследовательского учреждения аграрного профиля. Информация о пострадавших уточняется.
Но основной удар «шахедами» враг сосредоточил по Херсону. Там поврежден торговый центр и многоквартирные дома.
Как уточнили в Воздушных силах, из 46 зафиксированных «шахедов» сбили 32. Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонщину. Еще несколько БПЛА упали без последствий.
Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.