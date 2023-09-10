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У Чорному морі пройдуть навчання у рамках «Сі Бриз-2023»

У Чорному морі пройдуть навчання у рамках «Сі Бриз-2023»

На початку наступного тижня у чорноморській акваторії Румунії заплановано проведення тренування з протимінної безпеки у рамках навчань серії «Сі Бриз – 2023» – «Шторм Бриз». Основна тематика навчань – забезпечення безпеки цивільного судноплавства та мінна безпека у Чорному морі.

Як повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ, до цих міжнародних американо-румунсько-українських навчань приєднаються також держави-партнери України, зокрема Великобританія та країни Чорноморського регіону.

«Подібні заходи свідчать про системну підтримку нашої країни цивілізованим світом, важливість Чорноморського регіону для союзників, а також спільне бачення розв’язання проблем мінної небезпеки в Чорному морі та підходiв до підготовки особового складу національних ВМС в умовах повномасштабної збройної агресії рф проти України.
Таким чином, завдяки нашим партнерам та наполегливості військових моряків українських ВМС триває комплексна робота щодо підвищення рівня навченості особового складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України»,

– зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, «Сі Бриз» – багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України, починаючи з 1997 року, згідно з меморандумом між Міноборони США та Міноборони України від 1993 року.

Головна ідея навчань – підвищення рівня сумісності підрозділів ВМС України та НАТО під час виконання спільних завдань щодо підтримки морської регіональної безпеки та забезпечення стабільності у Чорноморському регіоні.

Фото з архіву служби зв’язків із громадськістю Командування ВМС ЗС України

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