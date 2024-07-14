Рыбаки, небинарные люди и поклонники акул: почему они отмечают праздники сегодня

День рыбака в Украине

Ежегодно, во второе июльское воскресенье, Украина отмечает профессиональный праздник – День рыбака. Это событие было установлено 22 июня 1995 года.

Цель Дня рыбака заключается в привлечении внимания общества к рабочим рыбного хозяйства, благодарности этим работникам за их усердную деятельность, а также в повышении заинтересованности в профессиональных рыболовных союзах. Рыболовство требует определенных умений и знаний, и это занятие трудно назвать лёгким. Сама профессия рыбака очень древняя, она возникла одновременно с охотой и уборкой.

На праздник рыбака рыболовы организуют различные соревнования между собой и весело проводят время в кругу поклонников рыболовства.

Международный день небинарных людей

14 июля ежегодно мир отмечает довольно молодое, но важное событие – Международный день небинарных людей (International Non-Binary People’s Day). Эта дата начала отмечаться с 2012 года.

Кто такие небинарные люди?

Небинарная гендерная идентичность – это осознание себя вне гендерного бинаризма, то есть традиционного разделения на мужской и женский гендер. Небинарные личности могут иметь несколько гендерных идентификаций или не чувствовать себя связанными ни с одной половой принадлежностью (агендерность). Важно отметить, что гендер не связан с сексуальной ориентацией или андрогинностью.

Цель события

Целью Международного дня небинарных людей является привлечение внимания общества к проблемам, с которыми сталкиваются лица с небинарной гендерной идентичностью, повышение осведомленности о гендерном квире (небинарности) и борьба с дискриминацией на гендерной основе.

Первые небинарные люди

Первым лицом в США, получившим признание своей небинарной гендерной идентичности в юридических документах был Джеймс Шупе. Произошло это в 2016 году. А в Австралии Алекс Макфарлейн получил статус интерсексуальной личности еще в 2003 году.

День осведомленности об акулах: Малоизвестные факты и ТОП-10 гигантов

14 июля весь мир отмечает День осведомленности об акулах (Shark Awareness Day). Биологи утверждают, что эти хищники очень важны для Мирового океана и экосистемы всей планеты. Акулы – уникальные существа, и вот несколько интересных фактов о них:

Партеногенез: Акулы могут рожать без самца. Самка может использовать партеногенез – одну из форм полового размножения, где половые клетки развиваются без оплодотворения. Невероятное зрение: Зрение акул превосходит человеческий и даже кошачий. Они могут почувствовать каплю крови на расстоянии более километра. Пища для акул: В желудках акул часто находят банки, ведра и даже монеты. Есть случаи, когда вытаскивали даже взрывчатку, ядра и пороховые бочки. Мегалодон: Самая большая акула в истории – мегалодон – была 15–18 метров в длину и весила 47 тонн. Она вымерла около двух с половиной миллионов лет назад.

А вот ТОП-10 самых больших акул в мире:

Акула-мако (до 4,45 метра в длину, вес – 280 кг) Тигровая акула (5,5 метра, 1500 кг) Большая белая акула (6,4 метра, 1900 кг) Гигантская акула (9,8 метра, 4000 кг) Большая китовая акула (20 метров, 34 000 кг)

Человечество привыкло считать этих существ кровожадными, но на самом деле акулы не являются самой большой угрозой для человека в воде. Давайте больше узнаем об этих уникальных обитателях морей и океанов!

Какие исторические события произошли 14 июля

1021 год — митрополит Киевский Иоанн I торжественно открывает и прославляет мощи святых русских князей Бориса и Глеба и устанавливает день чествования их памяти;

1099 год — участники Первого крестового похода берут штурмом Иерусалим и вырезают почти всех мусульман и евреев (около 40 тысяч человек), сжигают мечети и синагоги;

1789 — восставшие парижане взяли штурмом королевскую тюрьму Бастилию — начало Великой французской революции;

1894 — во Львове состоялся первый на территории Украины футбольный матч между командами Львова и Кракова;

1902 — Роуз Изабель Спенсер стала первой женщиной, руководившей дирижаблем в Лондоне;

1933 — вышел первый мультфильм о моряках Попае;

1945 год — новое правительство Королевства Италия декларирует состояние войны с Японской империей;

1958 — в Ираке свергли монархию;

1969 — началась «футбольная война» между Сальвадором и Гондурасом;

1976 — в Канаде отменили смертную казнь;

1983 — вышла компьютерная игра Mario Bros;

1990 — на концерт Жана-Мишеля Жарра в Париже пришло около 2 млн зрителей;

2000 — Георгий Гонгагде обратился к генпрокурору Украины с письмом, в котором заявил о слежке за ним;

2015 — Иран подписал соглашение Китаем, Францией, россией, Великобританией, США, Германией и ЕС об ограничении своей ядерной программы;

2016 — теракт в Ницце (Франция) — во время празднования Дня взятия Бастилии на Английской набережной террорист ИГИЛ на 19-тонном грузовике совершил наезд на толпу, наблюдавшую за салютом. Погибли 86 человек, 308 получили ранения.

Кто родился 14 июля