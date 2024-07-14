Рыбаки, небинарные люди и поклонники акул: почему они отмечают праздники сегодня

В 2024 году на 14 июля приходятся следующие праздники: День рыбака в Украине, Международный день небинарных людей и День осведомленности об акулах. Также «Одесская Жизнь» рассказывает об исторических событиях, которые произошли в этот день.
День рыбака в Украине
Ежегодно, во второе июльское воскресенье, Украина отмечает профессиональный праздник – День рыбака. Это событие было установлено 22 июня 1995 года.
Цель Дня рыбака заключается в привлечении внимания общества к рабочим рыбного хозяйства, благодарности этим работникам за их усердную деятельность, а также в повышении заинтересованности в профессиональных рыболовных союзах. Рыболовство требует определенных умений и знаний, и это занятие трудно назвать лёгким. Сама профессия рыбака очень древняя, она возникла одновременно с охотой и уборкой.
На праздник рыбака рыболовы организуют различные соревнования между собой и весело проводят время в кругу поклонников рыболовства.
Международный день небинарных людей
14 июля ежегодно мир отмечает довольно молодое, но важное событие – Международный день небинарных людей (International Non-Binary People’s Day). Эта дата начала отмечаться с 2012 года.
Кто такие небинарные люди?
Небинарная гендерная идентичность – это осознание себя вне гендерного бинаризма, то есть традиционного разделения на мужской и женский гендер. Небинарные личности могут иметь несколько гендерных идентификаций или не чувствовать себя связанными ни с одной половой принадлежностью (агендерность). Важно отметить, что гендер не связан с сексуальной ориентацией или андрогинностью.
Цель события
Целью Международного дня небинарных людей является привлечение внимания общества к проблемам, с которыми сталкиваются лица с небинарной гендерной идентичностью, повышение осведомленности о гендерном квире (небинарности) и борьба с дискриминацией на гендерной основе.
Первые небинарные люди
Первым лицом в США, получившим признание своей небинарной гендерной идентичности в юридических документах был Джеймс Шупе. Произошло это в 2016 году. А в Австралии Алекс Макфарлейн получил статус интерсексуальной личности еще в 2003 году.
День осведомленности об акулах: Малоизвестные факты и ТОП-10 гигантов
14 июля весь мир отмечает День осведомленности об акулах (Shark Awareness Day). Биологи утверждают, что эти хищники очень важны для Мирового океана и экосистемы всей планеты. Акулы – уникальные существа, и вот несколько интересных фактов о них:
- Партеногенез: Акулы могут рожать без самца. Самка может использовать партеногенез – одну из форм полового размножения, где половые клетки развиваются без оплодотворения.
- Невероятное зрение: Зрение акул превосходит человеческий и даже кошачий. Они могут почувствовать каплю крови на расстоянии более километра.
- Пища для акул: В желудках акул часто находят банки, ведра и даже монеты. Есть случаи, когда вытаскивали даже взрывчатку, ядра и пороховые бочки.
- Мегалодон: Самая большая акула в истории – мегалодон – была 15–18 метров в длину и весила 47 тонн. Она вымерла около двух с половиной миллионов лет назад.
А вот ТОП-10 самых больших акул в мире:
- Акула-мако (до 4,45 метра в длину, вес – 280 кг)
- Тигровая акула (5,5 метра, 1500 кг)
- Большая белая акула (6,4 метра, 1900 кг)
- Гигантская акула (9,8 метра, 4000 кг)
- Большая китовая акула (20 метров, 34 000 кг)
Человечество привыкло считать этих существ кровожадными, но на самом деле акулы не являются самой большой угрозой для человека в воде. Давайте больше узнаем об этих уникальных обитателях морей и океанов!
Какие исторические события произошли 14 июля
- 1021 год — митрополит Киевский Иоанн I торжественно открывает и прославляет мощи святых русских князей Бориса и Глеба и устанавливает день чествования их памяти;
- 1099 год — участники Первого крестового похода берут штурмом Иерусалим и вырезают почти всех мусульман и евреев (около 40 тысяч человек), сжигают мечети и синагоги;
- 1789 — восставшие парижане взяли штурмом королевскую тюрьму Бастилию — начало Великой французской революции;
- 1894 — во Львове состоялся первый на территории Украины футбольный матч между командами Львова и Кракова;
- 1902 — Роуз Изабель Спенсер стала первой женщиной, руководившей дирижаблем в Лондоне;
- 1933 — вышел первый мультфильм о моряках Попае;
- 1945 год — новое правительство Королевства Италия декларирует состояние войны с Японской империей;
- 1958 — в Ираке свергли монархию;
- 1969 — началась «футбольная война» между Сальвадором и Гондурасом;
- 1976 — в Канаде отменили смертную казнь;
- 1983 — вышла компьютерная игра Mario Bros;
- 1990 — на концерт Жана-Мишеля Жарра в Париже пришло около 2 млн зрителей;
- 2000 — Георгий Гонгагде обратился к генпрокурору Украины с письмом, в котором заявил о слежке за ним;
- 2015 — Иран подписал соглашение Китаем, Францией, россией, Великобританией, США, Германией и ЕС об ограничении своей ядерной программы;
- 2016 — теракт в Ницце (Франция) — во время празднования Дня взятия Бастилии на Английской набережной террорист ИГИЛ на 19-тонном грузовике совершил наезд на толпу, наблюдавшую за салютом. Погибли 86 человек, 308 получили ранения.
Кто родился 14 июля
- 1602 — Джулио Мазарини, французский кардинал, первый министр Франции (1643-1661);
- 1862 — Густав Климт, австрийский художник, один из основателей модерна в живописи;
- 1903 — Ирвинг Стоун, американский писатель;
- 1918 — Ингмар Бергман, шведский театральный и кинорежиссер;
- 1928 — Нодар Думбадзе, грузинский писатель;
- 1939 — Карел Готт, чешский эстрадный певец;
- 1977 — Виктория, кронпринцесса Швеции;
- 1983 год — украинский прыгун на лыжах с трамплина Виталий Шумбарец;
- 1987 год — народный депутат Украины, командир батальона «Святая Мария» Дмитрий Линько;
- 1993 год — украинский писатель, блоггер, путешественник, ветеран русско-
- украинской войны Валерий Маркус.
- 1988 — Конор Макгрегор, ирландский боец смешанных единоборств.