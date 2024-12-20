Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

ДТЕК більше не буде розповідати про стан енергосистеми: що трапилося З міркувань безпеки оператори енергосистеми України тимчасово обмежують обсяг інформації, яку розповсюджують про стан енергосистеми. Це зумовлено необхідністю зберігати стабільність мережі та уникати ризиків, пов’язаних із можливими атаками на енергетичну інфраструктуру. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Перевірте свою адресу: де в Одесі не буде світла сьогодні У четвер, 19 грудня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах деякі одесити проведуть день і вечір без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Чи відключатимуть світло в Одесі 19 грудня? Як відомо, 17 та 18 грудня 2024 року стали для українців «світлими днями», оскільки стабілізаційні відключення світла у ці дні не застосовувалися. Показово, що обмеження скасували після того, як у країні почали діяти нові, уніфіковані графіки відключень. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ