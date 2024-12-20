Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

У п’ятницю, 20 грудня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах деякі одесити проведуть день і вечір без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
Роботи до 16:30-19:00:
- Абрикосова,4-105а,
- Дачна, 4/2,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Краснова, 11б-14,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
- Рибальська, 20,
- Рівності,84-195,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- дор. Фонтанська, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 2-8.
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Північний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Хуторська, 97/г/1.
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00-20:00:
- 2-а Станційна, 12а-54,
- Ближні Млини, 97, 97а, 99,
- Іоганна Гена (Бажана), 1-20,
- Базарна, 92, 100,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- В. Арнаутська, 80-111,
- Малішевського (Гастело), 9-55,
- Дальницька, 2/1, 15/корп.17, 28, 33,
- Й. Прибіка, 30-49,
- Європейська, 2,4,
- Квіткова, 1-21,
- Квітнева, 20-33/1,
- Клименка, 25, 33в,
- Ковальська, 19-55,
- Кордонна, 25-74в,
- Косяченка О., 9-54/2,
- Літакова, 19-51,
- Кіри Муратової (Л. Толстого), 17, 19,
- М. Арнаутська, 90-113,
- М. Лисенка, 1а-27а,
- Ніжинська, 64-72,
- Новосельського, 84-104,
- Платанова, 1-126,
- Преображенська, 27-82,
- Просьолочна,1-39а,
- Пугачова, 1-34Б,
- Путьова, 2а-49б,
- Радісна, 114, 116, С.
- Ріхтера, 33-109,
- Сільська, 29-44,
- Спірідонивська, 12-17,
- Тесс Т., 1-43б,
- Тираспольська, 1-12,
- Транспортна, 1-19,
- Туристська, 7а-15,
- Успенська, 72,
- Шефська, 8-55,
- пл. В. Холодної, 1, 3,
- пл. Європейська, 4а, 6,
- пл. Соборна, 1,
- пров.1-й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5-9,
- Ольги Благовидової, 7-37а,
- пров. Успенський, 3/5-23,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- узвіз Військовий, 3.