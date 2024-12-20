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Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

У п’ятницю, 20 грудня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах деякі одесити проведуть день і вечір без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

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Роботи до 16:30-19:00:

  • Абрикосова,4-105а,
  • Дачна, 4/2,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Краснова, 11б-14,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності,84-195,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • дор. Фонтанська, 106/37, 106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 2-8.

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Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Хуторська, 97/г/1.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00-20:00:

  • 2-а Станційна, 12а-54,
  • Ближні Млини, 97, 97а, 99,
  • Іоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • Базарна, 92, 100,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • В. Арнаутська, 80-111,
  • Малішевського (Гастело), 9-55,
  • Дальницька, 2/1, 15/корп.17, 28, 33,
  • Й. Прибіка, 30-49,
  • Європейська, 2,4,
  • Квіткова, 1-21,
  • Квітнева, 20-33/1,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Ковальська, 19-55,
  • Кордонна, 25-74в,
  • Косяченка О., 9-54/2,
  • Літакова, 19-51,
  • Кіри Муратової (Л. Толстого), 17, 19,
  • М. Арнаутська, 90-113,
  • М. Лисенка, 1а-27а,
  • Ніжинська, 64-72,
  • Новосельського, 84-104,
  • Платанова, 1-126,
  • Преображенська, 27-82,
  • Просьолочна,1-39а,
  • Пугачова, 1-34Б,
  • Путьова, 2а-49б,
  • Радісна, 114, 116, С.
  • Ріхтера, 33-109,
  • Сільська, 29-44,
  • Спірідонивська, 12-17,
  • Тесс Т., 1-43б,
  • Тираспольська, 1-12,
  • Транспортна, 1-19,
  • Туристська, 7а-15,
  • Успенська, 72,
  • Шефська, 8-55,
  • пл. В. Холодної, 1, 3,
  • пл. Європейська, 4а, 6,
  • пл. Соборна, 1,
  • пров.1-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • Ольги Благовидової, 7-37а,
  • пров. Успенський, 3/5-23,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • узвіз Військовий, 3.
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