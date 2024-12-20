Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня

В пятницу, 20 декабря 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях некоторые одесситы проведут день и вечер без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 16:30-19:00:
- Абрикосовая,4-105а,
- Дачная, 4/2,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Краснова, 11б-14,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
- Рыбальская, 20,
- Равенства,84-195,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- дор. Фонтанская, 106/37, 106/40,
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- переулок Равенства, 92,
- переулок Янтарный, 6-8/корп.3,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 2-8.
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Северный РЭС
Работы до 19:00:
- Хуторская, 97/г/1.
Центральный РЭС
Работы до 17:00-20:00:
- 2-а Станционная, 12а-54,
- Ближние Мельницы, 97, 97а, 99,
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20, Базарная, 92, 100, Богуна, 6а, 12/2, 21, В. Арнаутская, 80-111, Малишевского (Гастело), 9-55, Дальницкая, 2/1, 15/корп.17, 28, 33, И. Прибика, 30-49, Европейская, 2,4, Цветочная, 1-21, Апрельская, 20-33/1, Клименко, 25, 33в, Ковальская, 19-55, Кордонная, 25-74в, Косяченко А., 9-54/2, Литакова, 19-51, Киры Муратовой (Л. Толстого), 17, 19, М. Арнаутская, 90-113, М. Лысенко, 1а-27а, Нежинская, 64-72, Новосельского, 84-104, Платанова, 1-126, Преображенская, 27-82,Проселочная, 1-39а, Пугачева, 1-34Б, Путевая, 2а-49б, Радостная, 114, 116, С. Рихтера, 33-109, Сельская, 29-44, Спиридоновская, 12-17, Тесс Т., 1-43б, Тираспольская, 1-12, Транспортная, 1-19, Туристская, 7а-15, Успенская, 72, Шефская, 8-55, пл. В. Холодной, 1, 3, пл. Европейская, 4а, 6, пл. Соборная, 1, пер.1-ый й Сиреневый, 1-19, переулок Сиреневый, 2/корп.2, переулок Цветочный, 10, переулок Ковровый, 5-9, Ольги Благовидовой, 7-37а, переулок Успенский, 3/5-23, проезд Сиреневый, 1-6, спуск Военный, 3.