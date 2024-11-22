Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

У п’ятницю, 22 листопада 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
Роботи до 18:00:
- Абрикосова, 4-16, 45-53,
- Дачна, 4/2,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
- Проектована, 6/1,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 84-104, 91-195,
- Сьома, 1, 3,
- Айвазовського (Тимірязєва), 34,
- дорога Фонтанська,106/37, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197,
- пров. Абрикосовий, 1-29, 43,
- пров. Янтарний 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.
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Північний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Ак. Заболотного, 54 – 66 (парні),
- Висоцького, 1-11а,
- Семена Палія, 103-115.
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Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Йоганна Гена (Бажана), 1-20,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- В. Арнаутська, 33-53,
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а,
- Композитора Лятошинського (Перепечка),
- Малішевського (Гастелло), 9- 55,
- Гімназична, 3-30,
- Гранатна, 1-25,
- Зоопаркова, 1, 8а,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
- Валерія Самофалова (Каманіна), 1-25,
- Канатна, 72-78,
- Квіткова, 1-21,
- Квітнева, 1-33/1,
- Кільцева, 8, 8а,
- Клименка, 25, 33в,
- Ближні Млини (Кондренка),
- Кордонна, 3-74,
- Косяченка О., 1-54,
- Олександра Станкова (Л. Шмідта), 1-17,
- М. Арнаутська, 34-59,
- І. Фунтового (М. Бабаджаняна), 30-54,
- Добровольців (М. Говорова), 10-16б,
- О. Вадатурського (М. Малиновського), 79-152,
- М. Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
- Вадима Корженка (Осипова), 39-56,
- Пантелеймонівська, 7, 9, 44, 46, 48,
- Платанова, 1-126,
- Італійська (Пушкінська), 41-71,
- Радісна, 114, 116,
- С. Ріхтера, 8-109,
- Сегедська, 4-8,
- Сільська, 7-44,
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63,
- Текстильників, 1-14а,
- Т. Тесс, 1-60а,
- Тіниста, 9/корп.12,
- Туристська, 1-19,
- Успенська, 61,
- Ференца Ліста,
- пров. 2-й Артилерійський, 3-6,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- пров. Гранатний, 2-8,
- пров. Картацці (пров. Каманіна), 1-3,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5, 7, 9,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Короткий, 2, 3, 4,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7-37а,
- пров. Кришталевий, 1-4,
- пров. Малиновський, 7,
- пров. Місячний, 3, 4,
- пров. Морський, 2-29,
- пров. Мостовий, 1-4,
- пров. Парашутний, 1,1б,
- пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський), 25,
- пров. Туристський, 2-12б,
- пров. Університетський, 1.