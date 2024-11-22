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Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні

У п’ятницю, 22 листопада 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

Роботи до 18:00:

  • Абрикосова, 4-16, 45-53,
  • Дачна, 4/2,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
  • Проектована, 6/1,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 84-104, 91-195,
  • Сьома, 1, 3,
  • Айвазовського (Тимірязєва), 34,
  • дорога Фонтанська,106/37, 106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29, 43,
  • пров. Янтарний 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

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Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Ак. Заболотного, 54 – 66 (парні),
  • Висоцького, 1-11а,
  • Семена Палія, 103-115.

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Центральний РЕМ

Роботи до 19:00: 

  • Йоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • В. Арнаутська, 33-53,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а,
  • Композитора Лятошинського (Перепечка),
  • Малішевського (Гастелло), 9- 55,
  • Гімназична, 3-30,
  • Гранатна, 1-25,
  • Зоопаркова, 1, 8а,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
  • Валерія Самофалова (Каманіна), 1-25,
  • Канатна, 72-78,
  • Квіткова, 1-21,
  • Квітнева, 1-33/1,
  • Кільцева, 8, 8а,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Ближні Млини (Кондренка),
  • Кордонна, 3-74,
  • Косяченка О., 1-54,
  • Олександра Станкова (Л. Шмідта), 1-17,
  • М. Арнаутська, 34-59,
  • І. Фунтового (М. Бабаджаняна), 30-54,
  • Добровольців (М. Говорова), 10-16б,
  • О. Вадатурського (М. Малиновського), 79-152,
  • М. Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
  • Вадима Корженка (Осипова), 39-56,
  • Пантелеймонівська, 7, 9, 44, 46, 48,
  • Платанова, 1-126,
  • Італійська (Пушкінська), 41-71,
  • Радісна, 114, 116,
  • С. Ріхтера, 8-109,
  • Сегедська, 4-8,
  • Сільська, 7-44,
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63,
  • Текстильників, 1-14а,
  • Т. Тесс, 1-60а,
  • Тіниста, 9/корп.12,
  • Туристська, 1-19,
  • Успенська, 61,
  • Ференца Ліста,
  • пров. 2-й Артилерійський, 3-6,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • пров. Гранатний, 2-8,
  • пров. Картацці (пров. Каманіна), 1-3,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Короткий, 2, 3, 4,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7-37а,
  • пров. Кришталевий, 1-4,
  • пров. Малиновський, 7,
  • пров. Місячний, 3, 4,
  • пров. Морський, 2-29,
  • пров. Мостовий, 1-4,
  • пров. Парашутний, 1,1б,
  • пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський), 25,
  • пров. Туристський, 2-12б,
  • пров. Університетський, 1.
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