Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня

В пятницу, 22 ноября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях некоторые одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 18:00:
- Абрикосовая, 4-16, 45-53,
- Дачная, 4/2,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
- Проектируемая, 6/1,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84-104, 91-195,
- Седьмая, 1, 3,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197,
- пер. Абрикосовый, 1-29, 43,
- пер. Янтарный 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.
Читайте также: Одесса без света: будут ли работать графики 22 ноября
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- Ак. Заболотного, 54 — 66 (четные),
- Высоцкого, 1-11а,
- Семена Палия, 103-115.
Читайте также: Часть Одессы в пятницу останется без воды: кому нужно сделать запасы
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- В. Арнаутская, 33-53,
- Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63а,
- Композитора Лятошинского (Перепечка),
- Малишевского (Гастелло), 9- 55,
- Гимназическая, 3-30,
- Гранатная, 1-25,
- Зоопарковая, 1, 8а,
- Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
- Валерия Самофалова (Каманина), 1-25,
- Канатная, 72-78,
- Цветочная, 1-21,
- Апрельская, 1-33/1,
- Кольцевая, 8, 8а,
- Клименко, 25, 33в,
- Ближние Мельницы (Кондренко),
- Кордонная, 3-74,
- Косяченко А., 1-54,
- Александра Станкова (Л. Шмидта), 1-17,
- М. Арнаутская, 34-59,
- И. Фунтового (М. Бабаджаняна), 30-54,
- Добровольцев (М. Говорова), 10-16б,
- А. Вадатурского (М. Малиновского), 79-152,
- М. Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
- Вадима Корженко (Осипова), 39-56,
- Пантелеймоновская, 7, 9, 44, 46, 48,
- Платанова, 1-126,
- Итальянская (Пушкинская), 41-71,
- Радостная, 114, 116,
- С. Рихтера, 8-109,
- Сегедская, 4-8,
- Сельская, 7-44,
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63,
- Текстильщиков, 1-14а,
- Т. Тесс, 1-60а,
- Тинистая, 9/корп.12,
- Туристская, 1-19,
- Успенская, 61,
- Ференца Листа,
- переулок 2-й Артиллерийский, 3-6,
- переулок 1-й Сиреневый, 1-6,
- переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
- переулок Сиреневый, 2/корп.2,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- переулок Гранатный, 2-8,
- переулок Картацци (переулок Каманина), 1-3,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5, 7, 9,
- переулок Кордонный, 1-35,
- пер. Короткий, 2, 3, 4,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37а,
- переулок Хрустальный, 1-4,
- переулок Малиновский, 7,
- переулок Лунный, 3, 4,
- переулок Морской, 2-29,
- переулок Мостовой, 1-4,
- переулок Парашютный, 1,1б,
- переулок К. Пигрова (переулок Спартаковский), 25,
- переулок Туристский, 2-12б, п
- ереулок Университетский, 1.