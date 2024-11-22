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Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня

Ремонтные работы в Одессе: список улиц, где не будет света сегодня

В пятницу, 22 ноября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях некоторые одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

Работы до 18:00:

  • Абрикосовая, 4-16, 45-53,
  • Дачная, 4/2,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
  • Проектируемая, 6/1,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 84-104, 91-195,
  • Седьмая, 1, 3,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197,
  • пер. Абрикосовый, 1-29, 43,
  • пер. Янтарный 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

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Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • Ак. Заболотного, 54 — 66 (четные),
  • Высоцкого, 1-11а,
  • Семена Палия, 103-115.

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Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • В. Арнаутская, 33-53,
  • Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63а,
  • Композитора Лятошинского (Перепечка),
  • Малишевского (Гастелло), 9- 55,
  • Гимназическая, 3-30,
  • Гранатная, 1-25,
  • Зоопарковая, 1, 8а,
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
  • Валерия Самофалова (Каманина), 1-25,
  • Канатная, 72-78,
  • Цветочная, 1-21,
  • Апрельская, 1-33/1,
  • Кольцевая, 8, 8а,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Ближние Мельницы (Кондренко),
  • Кордонная, 3-74,
  • Косяченко А., 1-54,
  • Александра Станкова (Л. Шмидта), 1-17,
  • М. Арнаутская, 34-59,
  • И. Фунтового (М. Бабаджаняна), 30-54,
  • Добровольцев (М. Говорова), 10-16б,
  • А. Вадатурского (М. Малиновского), 79-152,
  • М. Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
  • Вадима Корженко (Осипова), 39-56,
  • Пантелеймоновская, 7, 9, 44, 46, 48,
  • Платанова, 1-126,
  • Итальянская (Пушкинская), 41-71,
  • Радостная, 114, 116,
  • С. Рихтера, 8-109,
  • Сегедская, 4-8,
  • Сельская, 7-44,
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63,
  • Текстильщиков, 1-14а,
  • Т. Тесс, 1-60а,
  • Тинистая, 9/корп.12,
  • Туристская, 1-19,
  • Успенская, 61,
  • Ференца Листа,
  • переулок 2-й Артиллерийский, 3-6,
  • переулок 1-й Сиреневый, 1-6,
  • переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
  • переулок Сиреневый, 2/корп.2,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • переулок Гранатный, 2-8,
  • переулок Картацци (переулок Каманина), 1-3,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5, 7, 9,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • пер. Короткий, 2, 3, 4,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37а,
  • переулок Хрустальный, 1-4,
  • переулок Малиновский, 7,
  • переулок Лунный, 3, 4,
  • переулок Морской, 2-29,
  • переулок Мостовой, 1-4,
  • переулок Парашютный, 1,1б,
  • переулок К. Пигрова (переулок Спартаковский), 25,
  • переулок Туристский, 2-12б, п
  • ереулок Университетский, 1.

 

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