Аварія на водогоні: де одеситам набрати води і коли відновлять водопостачання

Аварія на водогоні: де одеситам набрати води і коли відновлять водопостачання

З огляду на технологічні особливості та складність ремонтних робіт на аварійній ділянці водопроводу, орієнтовний час відновлення водопостачання в центрі Одеси – до 12:00 19 липня. У зв’язку з цим на деяких вулицях стоятимуть машини з водою.

Про це повідомили в мерії Одеси

У зв’язку з проривом водопроводу, який стався в четвер, 18 липня, без водопостачання залишаються жителі Приморського району та деякі прилеглі до Приморського району вулиці, Хаджибейського та Київського районів (там можливе зниження тиску).

“Станом на 22:00 проведено розкопки на місці аварії, виявлено пошкодження чавунної водопровідної труби значного діаметру. Чавунні труби більш вразливі до температурних перепадів, також їх важче і довше ремонтувати. До ремонтних робіт зараз залучено всі бригади аварійних служб “Інфоксводоканалу””, – повідомили в міськраді.

У зв’язку з відсутністю водопостачання з 6:30 почнуть працювати бювети за адресами:

  • Сквер Прохоровський.
  • Сквер Старобазарний.
  • Сквер Михайлівський.
  • Парк Перемоги.
  • Парк Марка Твена (парк Горького).

Також комунальні служби організували підвезення води. Машини з водою будуть стояти за адресами:

  • вул. Тираспольська, 16 – з 06:30,
  • вул. Велика Арнаутська, 83 – з 06:30,
  • вул. М’ясоїдовська, 30 – з  6.30,
  • вул. Богдана Хмельницького, 70 – з 6.30,
  • площа Олексіївська 9 – з  07:00,
  • вул. Балківська, 197 – з 06.30.

Години додаткових підвезень і можливих додаткових адрес будуть доведені додатково.

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