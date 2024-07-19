Аварія на водогоні: де одеситам набрати води і коли відновлять водопостачання

З огляду на технологічні особливості та складність ремонтних робіт на аварійній ділянці водопроводу, орієнтовний час відновлення водопостачання в центрі Одеси – до 12:00 19 липня. У зв’язку з цим на деяких вулицях стоятимуть машини з водою.
Про це повідомили в мерії Одеси
У зв’язку з проривом водопроводу, який стався в четвер, 18 липня, без водопостачання залишаються жителі Приморського району та деякі прилеглі до Приморського району вулиці, Хаджибейського та Київського районів (там можливе зниження тиску).
“Станом на 22:00 проведено розкопки на місці аварії, виявлено пошкодження чавунної водопровідної труби значного діаметру. Чавунні труби більш вразливі до температурних перепадів, також їх важче і довше ремонтувати. До ремонтних робіт зараз залучено всі бригади аварійних служб “Інфоксводоканалу””, – повідомили в міськраді.
У зв’язку з відсутністю водопостачання з 6:30 почнуть працювати бювети за адресами:
- Сквер Прохоровський.
- Сквер Старобазарний.
- Сквер Михайлівський.
- Парк Перемоги.
- Парк Марка Твена (парк Горького).
Також комунальні служби організували підвезення води. Машини з водою будуть стояти за адресами:
- вул. Тираспольська, 16 – з 06:30,
- вул. Велика Арнаутська, 83 – з 06:30,
- вул. М’ясоїдовська, 30 – з 6.30,
- вул. Богдана Хмельницького, 70 – з 6.30,
- площа Олексіївська 9 – з 07:00,
- вул. Балківська, 197 – з 06.30.
Години додаткових підвезень і можливих додаткових адрес будуть доведені додатково.