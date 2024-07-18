Центр Одеси залишився без води: чому та коли дадуть

Центр Одеси залишився без води: чому та коли дадуть

Сьогодні, у четвер, 18 липня 2024 року, центр Одеси тимчасово залишився без води через аварію на водопроводі.

Що трапилося і коли вода знову з’явиться у будинках одеситів, розповіли у філії «Інфоксводоканал».

«Сьогодні на одній із вулиць міста стався аварійний прорив водопроводу. На жаль, аномальна спека завдає значної шкоди обладнанню та мережам водоканалу», – наголошується в повідомленні.

Фахівці «Інфоксводоканалу» вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. І для їхнього проведення сьогодні були вимушені орієнтовно до 23:00 обмежити водопостачання центрального району Одеси (від вулиці Балківської до пляжу Ланжерон). На деяких довколишніх вулицях можливе зниження тиску.

«Вказаний час є орієнтовним і буде уточнено після проведення розкопок та з’ясування характеру пошкодження. Водночас будемо намагатись якнайшвидше завершити ремонтні роботи», – додали на підприємстві.

Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.

Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

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