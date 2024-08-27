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Ремонт електромереж в Одесі 27 серпня: у кого не буде світла до вечора

Ремонт електромереж в Одесі 27 серпня: у кого не буде світла до вечора

Окрім стабілізаційних відключень світла, які сьогодні діють цілодобово, одеситам додали аварійні відключення. ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє адреси.

Північний РЕМ

В роботі до 19:00:

  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська,
  • Балтська дорога, 28,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
  • пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10,
  • Каришковського, 2-60,
  • 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський пров.,
  • Жевахова гора, 3а, 4-81,
  • Ринкова, 7,
  • 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський пров.,
  • Локомотивна, 1-27,
  • 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 14-а лінія на житловому масиві,
  • Капітана Кузнєцова, 69, 79, 80, 85, 89, 89а, 91а, 91б,
  • Лесі Українки, 78-102.

Читайте також: Як діятимуть графіки відключень світла у вівторок, 27 серпня

Південний РЕМ

В роботі до 17:00:

  • Левітана, 123б

В роботі до 19:00:

  • просп. Свободи, 52.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00: 

  • Бреуса, 4-35,
  • Композитора Бортнянського (Кристалевського), 1а, 3, 26,
  • Мальовнича (Скворцова), 26-51,
  • пров. Фруктовий, 1-9,
  • Зелена, 11.
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