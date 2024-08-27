Ремонт електромереж в Одесі 27 серпня: у кого не буде світла до вечора

Окрім стабілізаційних відключень світла, які сьогодні діють цілодобово, одеситам додали аварійні відключення. ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє адреси.
Північний РЕМ
В роботі до 19:00:
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська,
- Балтська дорога, 28,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10,
- Каришковського, 2-60,
- 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський пров.,
- Жевахова гора, 3а, 4-81,
- Ринкова, 7,
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський пров.,
- Локомотивна, 1-27,
- 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 14-а лінія на житловому масиві,
- Капітана Кузнєцова, 69, 79, 80, 85, 89, 89а, 91а, 91б,
- Лесі Українки, 78-102.
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Південний РЕМ
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- Левітана, 123б
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- просп. Свободи, 52.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Бреуса, 4-35,
- Композитора Бортнянського (Кристалевського), 1а, 3, 26,
- Мальовнича (Скворцова), 26-51,
- пров. Фруктовий, 1-9,
- Зелена, 11.