Як діятимуть графіки відключень світла у вівторок, 27 серпня

У вівторок, 27 серпня графіки відключень електроенергії діятимуть протягом усієї доби. Відключатимуть світло навіть у сірих зонах. Про це повідомили в «ДТЕК Одеські електромережі».
Через складну ситуацію в енергосистемі графіки стабілізаційних відключень діють по всій території Одеської області. На завтра, 27 серпня прогнозуються стабілізаційні відключення протягом усієї доби.
Згідно з розпорядженням Укренерго будуть відключатися:
- з 00:00 до 06:00 – три групи;
- з 06:00 до 11:00 – чотири групи;
- з 11:00 до 15:00 – три групи;
- з 15:00 до 21:00 – чотири групи;
- з 21:00 до 24:00 – три групи.