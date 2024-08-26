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Як діятимуть графіки відключень світла у вівторок, 27 серпня

Як діятимуть графіки відключень світла у вівторок, 27 серпня

У вівторок, 27 серпня графіки відключень електроенергії діятимуть протягом усієї доби. Відключатимуть світло навіть у сірих зонах. Про це повідомили в «ДТЕК Одеські електромережі».

Через складну ситуацію в енергосистемі графіки стабілізаційних відключень діють по всій території Одеської області. На завтра, 27 серпня прогнозуються стабілізаційні відключення протягом усієї доби.

Згідно з розпорядженням Укренерго будуть відключатися: 

  • з 00:00 до 06:00 – три групи;
  • з 06:00 до 11:00 – чотири групи;
  • з 11:00 до 15:00 – три групи;
  • з 15:00 до 21:00 – чотири групи;
  • з 21:00 до 24:00 – три групи.
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