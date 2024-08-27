Новости Одессы и Одесской области

Ремонт электросетей в Одессе 27 августа: у кого не будет света до вечера

Ремонт электросетей в Одессе 27 августа: у кого не будет света до вечера

Кроме стабилизационных отключений света, которые сегодня действуют круглосуточно, одесситам добавили аварийные отключения. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса.

Северный РЭС

В работе до 19:00:

  • 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская,
  • Балтская дорога, 28,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
  • пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10,
  • Карышковского, 2-60,
  • 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский пер.,
  • Жевахова гора , 3а, 4-81,
  • Рыночная, 7,
  • 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й , 13-й Черноморский пер.
  • Локомотивная, 1-27,
  • 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 14-а линия на жилом массиве,
  • Капитана Кузнецова, 69, 79, 80, 85, 89, 89а, 91а, 91б,
  • Леси Украинки, 78-102.

Читайте также: Как будут действовать графики отключений света во вторник, 27 августа

Южный РЭС

В работе до 17:00:

  • Левитана, 123б

В работе до 19:00:

  • просп. Свободы, 52.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Бреуса, 4-35,
  • Композитора Бортнянского (Кристалевского), 1а, 3, 26,
  • Живописная (Скворцова), 26-51,
  • пер. Фруктовый, 1-9,
  • Зеленая, 11.
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