«Разом до перемоги»: Національна гвардія України відзначає своє 10-річчя

Національна гвардія України сьогодні є ключовою та ефективною частиною військової системи, яка забезпечує захист і оборону країни. У часи російської агресії, гвардійці демонструють надзвичайну хоробрість та відвагу.

Щодня вони беруть участь у спецопераціях, більшість з яких відбувається на південному сході країни.

Цікаво, що Нацгвардія існувала як незалежна структура з 1991 по 2000 рік, але була відновлена у 2014 році після подій у Криму та на Донбасі.

Перші підрозділи формувалися з добровольців Майдану і батальйону «Донбас», а полк «Азов» виник на базі міліцейського патрульного батальйону.

Основне завдання Нацгвардії — забезпечення громадського порядку і безпеки, захист прав і свобод громадян, а також участь в антитерористичних операціях і підтримка Збройних Сил у протистоянні з окупантом.

За перший місяць війни в Україні у 2022 році, воїни Національної гвардії зробили наступне:

збили три літаки СУ-25 і чотири вертольоти противника;

знищили чотири танки (ще чотири були виведені з ладу), а також бойові машини піхоти, БТРи, іншу бронетехніку ворога та установки РСЗВ БМ-21 «Град», вантажні автомобілі;

забезпечують виконання завдань на 164 блокпостах по всій Україні;

забезпечують охорону та оборону близько 500 об’єктів, зокрема 218 об’єктів критичної інфраструктури;

щодня перевозять понад 400 тонн вантажів (різного призначення) для забезпечення виконання військових завдань.

За два роки бойових дій ці цифри зросли кратно і все це гвардійці роблять заради захисту незалежності України та мирних громадян.

З днем Національної гвардії України всіх наших захисників! Дякуємо за службу і нехай Бог береже вас! Разом ми сила!