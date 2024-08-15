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Ракетный удар по Одессе 14 августа: что известно о последствиях

Ракетный удар по Одессе 14 августа: что известно о последствиях

В результате вражеского ракетного удара по Одессе вечером 14 августа 2024 года взрывной волной повреждены 8 домов. Также появилась обновленная информация о пострадавших.

Как сообщают сегодня в пресс-службе одесской мэрии, предварительно выбито 31 окно в 19 квартирах. В настоящее время сотрудники КП «ЖКС Порто-Франковский» продолжают обследование домов.

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В мэрии также напоминают: за помощью и консультацией по оформлению материальной помощи на замену выбитых окон жители пострадавших домов могут обращаться в Приморскую районную администрацию по адресу: ул. Канатная, 134 и по телефону: (048) 705-75-00, 0667369501, а также в Департамент по благоустройству города по адресу: ул. Коблевская, 13 или по тел. (048) 740-78-00, (048) 740-78-01.

Напомним, вечером среды, 14 августа, россия атаковала Одессу баллистической ракетой. Удар был нанесен по припортовой инфраструктуре.

По уточненным данным Одесской ОВА, а результате вчерашнего обстрела пострадали три человека – один мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также были ранены еще две женщины – им была медицинская помощь и сейчас они продолжают лечение амбулаторно.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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