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Ракетный удар по Черноморску 7 октября: прокуратура начала расследование

Ракетный удар по Черноморску 7 октября: прокуратура начала расследование

Прокуратура Одесской области приступила к расследованию ночной атаки на город Черноморск в ночь на 7 октября 2023 года. Начато криминальное производство.

Сейчас следователи фиксируют последствия разрушений, сообщает пресс-служба ведомства. Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, ночью 7 октября вооруженные силы россии совершили ракетный удар по Одесской области. Враг попал в припортовую и гражданскую инфраструктуру. Были повреждены зернохранилища, пансионат, многоквартирные дома, гаражный кооператив и автомобили, отмечают в прокуратуре.

Последствия удара по Черноморску в ночь на 7 октября 2023-2

Последствия удара по Черноморску в ночь на 7 октября 2023-3

Предварительно установлено, что в результате атаки пострадали 4 местных жителя – они получили легкие ранения.

В настоящее время устанавливается, кто еще мог пострадать в результате вражеской атаки.

Как сообщалось ранее, в ночь на субботу, 7 октября, рашисты снова атаковали Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа «Оникс», выпущенными с территории оккупированного Крыма. Под ударом оказался город Черноморск.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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