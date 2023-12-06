У Підмосков’ї вбили колишнього народного депутата Іллю Киву (фото)

Окрім російських ЗМІ, новину про це поширив ще й Анатолій Шарій.

Посилаючись на РЕН-ТВ, він повідомив, що в Підмосков’ї виявили тіло ексдепутата Верховної Ради від партії ОПЗЖ Іллі Киви.

Також смерть ексдепутата підтвердив речник ГУР Андрій Юсов. Окрім того, Юсов підтвердив, що Киву ліквідувала СБУ. За його словами, така доля чекає на всіх зрадників, колаборантів та прихильників путінського режиму. Також Юсов наголосив, що справедливість має різні форми.

Скривавлене тіло Іллі Киви виявили лежачим на снігу на території паркової зони готелю “Велич Country Club” у селі Супонєве. Його застрелили.

У своєму останньому пості у телеграм-каналі Кива розмістив ялинкову іграшку у вигляді Зеленського, повішену на ялинку.

Нагадаємо, Ілля Кива, чинний депутат Верховної Ради, втік з України перед початком повномасштабного російського вторгнення. У росії він почав відкрито говорити про свою проросійську позицію і “штовхати” наратив про один народ, який треба терміново рятувати.

Але таким відкритим ідеологом російської пропаганди Ілля Кива був не завжди. Наприклад, 2015 року він був “патріотом” України.

Однак він підозрював, що всі, хто зраджує свою країну, живуть недовго. Зрадників побоюються навіть ті, заради кого зрадили. Тому у своєму телеграм-каналі Кива написав звернення до читачів із поясненням, що думати, якщо його знайдуть мертвим.