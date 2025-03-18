Прогноз погоди в Одесі на 19 березня

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В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0-2°С морозу, вдень 5-7°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 19 березня

В Одеській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0-5°С морозу, вдень 5-10°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

Нагадаємо, Науковці створили 3D-модель одеських катакомб.

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