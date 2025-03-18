Прогноз погоды в Одессе на 19 марта
По Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 5-7°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 19 марта
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, днем 5-10°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, Ученые из Одессы оцифровали часть катакомб, создав их 3D-модель.