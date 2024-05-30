Компенсація за пошкоджене житло «еВідновлення»: скільки виплатили жителям Одеської області

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

З початку дії програми «еВідновлення» 316 власникам пошкодженого внаслідок прильотів житла в Одесі виплатили 13 мільйонів 648 тис. грн компенсації.

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По Одеській області власникам зруйнованого житла виплачено:

Біляївській громаді – 95,792 тис. грн;

Великодолинській громаді – 739,499 тис. грн;

Дачненській громаді – 932,263 тис. грн;

Кароліно-Бугазької громади – 1450,038 тис. грн.

Маяківської громади – 356,907 тис. грн;

Нерубайської громади – 404,928 тис. грн;

Одеської громади – 13647,937 тис. грн;

Павлівської громади – 602,189 тис. грн;

Ренійської громади – 299,9 тис. грн;

Сергіївської громади – 5876,464 тис. грн;

Таїровської громади – 8465,597 тис. грн;

Чорноморської міської громади – 8808,771 тис. грн;

Чорноморської селищної громади – 210,643 тис. грн.

Загалом до Реєстру пошкодженого та знищеного майна внесено майже 3,3 тис. житлових об’єктів Одеського регіону.

Нагадаємо, право на отримання компенсації мають громадяни України, чиє житло пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Для того, щоб скористатися послугою, необхідно подати заяву в електронному застосунку «Дія».

В Одесі подати заяву можна через Департамент надання адміністративних послуг.

Необхідно пред’явити:

паспорт та ідентифікаційний код,

фото пошкоджень,

адресу електронної пошти – на неї надійде номер повідомлення про пошкодження.

Подати заяву про отримання допомоги через Департамент надання адміністративних послуг Одеської міськради можна незалежно від місця розташування на території України пошкодженого житла, крім територій, що знаходяться під окупацією, або територій, на яких проходять активні бойові дії.