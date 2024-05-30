Компенсация за поврежденное жилье «еВідновлення»: сколько выплатили жителям Одесской области

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

С начала действия программы «еВідновлення» 316 владельцам поврежденного в результате прилетов жилья в Одессе выплатили 13 миллионов 648 тыс. грн компенсации.

По Одесской области владельцам разрушенного жилья выплачено:

Беляевской громады — 95,792 тыс. грн;

Великодолинской громаде — 739,499 тыс. грн;

Дачненской громады — 932,263 тыс. грн;

Каролино-Бугазской громады — 1450,038 тыс. грн.

Маяковской громады — 356,907 тыс. грн;

Нерубайской громады — 404,928 тыс. грн;

Одесской громады — 13647,937 тыс. грн;

Павловской громады — 602,189 тыс. грн;

Ренийской громады — 299,9 тыс. грн;

Сергеевской громады — 5876,464 тыс. грн;

Таировской громады — 8465,597 тыс. грн;

Черноморской городской громады — 8808,771 тыс. грн;

Черноморской поселковой громады — 210,643 тыс. грн.

Всего в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества внесено почти 3,3 тыс. жилых объектов Одесского региона.

Напомним, право на получение компенсации имеют граждане Украины, чье жилье повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Для того, чтобы воспользоваться услугой необходимо подать заявление в электронном приложении «Дія».

В Одессе подать заявление можно через Департамент предоставления административных услуг.

Необходимо предъявить:

паспорт и идентификационный код,

фото повреждений,

адрес электронной почты — на нее поступит номер сообщения о поврежденном имуществе.

Подать заявление о получении помощи через Департамент предоставления административных услуг Одесского горсовета можно независимо от места расположения на территории Украины поврежденного жилья кроме территорий находящихся под оккупацией или территорий на которых проходят активные боевые действия.