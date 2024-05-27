Погода в Одесі 28 травня: очикується пил з пустель та брудний дощ

До України, починаючи з 27 та протягом 28 травня може надійти пил з районів Середньої Азії.Тому можливі помутніння неба, незначне погіршення дальності видимості та ймовірність слабковиражених «брудних» дощів. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич в матеріалі для Meteoprog.

Прогноз погоди в Одесі на 28 травня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність та помірний дощ.

Вітер східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 14-16°C, вдень 19-21°C.

Температура морської води 18-19°C.

Прогноз погоди в Одеській області на 28 травня

По Одеській області завтра очікується хмарність. Помірний дощ. Місцями гроза.

Вітер східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 11-16°C, вдень 19-24°C.

На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.