Погода в Одесі 28 травня: очикується пил з пустель та брудний дощ

Завтра, у вівторок, 28 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода радикально не зміниться. Очікуються дощі, пил та невелике похолодання.
До України, починаючи з 27 та протягом 28 травня може надійти пил з районів Середньої Азії.Тому можливі помутніння неба, незначне погіршення дальності видимості та ймовірність слабковиражених «брудних» дощів. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич в матеріалі для Meteoprog.
Прогноз погоди в Одесі на 28 травня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність та помірний дощ.
Вітер східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 14-16°C, вдень 19-21°C.
Температура морської води 18-19°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 28 травня
По Одеській області завтра очікується хмарність. Помірний дощ. Місцями гроза.
Вітер східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 11-16°C, вдень 19-24°C.
На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.