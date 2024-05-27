Погода в Одессе 28 мая: ожидается пыль из пустынь и грязный дождь

В Украину, начиная с 27 и в течение 28 мая может поступить пыль из районов Средней Азии, поэтому возможны помутнение неба, незначительное ухудшение дальности видимости и вероятность слабовыраженных «грязных» дождей. Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич в материале для Meteoprog.

Прогноз погоды в Одессе на 28 мая

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность и умеренный дождь.

Ветер восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 14-16°C, днем 19-21°C.

Температура морской воды 18-19°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 28 мая

По Одесской области завтра ожидается облачность. Умеренный дождь. Местами гроза.

Ветер восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 11-16°C, днем 19-24°C.

На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.