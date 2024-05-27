Одеситам приготуватися: в Україну знову йде пил із пустелі

Про це повідомляє сайт Meteoprog.

Синоптики зазначають, що сьогодні-завтра можливе помутніння неба, незначне погіршення дальності видимості та ймовірність слабко виражених «брудних» дощів.

Також повідомляється, що цього тижня (27 травня-2 червня) погодні умови визначатимуться впливом поля підвищеного атмосферного тиску та повітряною масою середньоазіатського походження. Ближче до вихідних атмосферний тиск знизиться, що призведе до більш нестійкої погоди з дощами та грозами, які матимуть локальний характер.

Чим небезпечна пилова буря:

Пил – це алерген, який може спровокувати алергічні реакції у багатьох людей;

Їдкі частинки пилу є канцерогенними речовинами;

Особливо небезпечний пил для дітей, які через свій зріст перебувають ближче до поверхні, а там його концентрація вища;

Пил розсіює і поглинає сонячне світло, що зменшує видимість.

Нагадаємо, на початку квітня хвиля тепла принесла на Одещину не лише аномальне потепління, а й пил із Сахари.