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Одеситам приготуватися: в Україну знову йде пил із пустелі

Одеситам приготуватися: в Україну знову йде пил із пустелі

Протягом 27 – 28 травня територію України знову накриє пил із пустельних районів Середньої Азії. А оскільки в Одесі та області прогнозується дощ, то є ймовірність випадання «брудних» опадів.

Про це повідомляє сайт Meteoprog.

Синоптики зазначають, що сьогодні-завтра можливе помутніння неба, незначне погіршення дальності видимості та ймовірність слабко виражених «брудних» дощів.

пил

Також повідомляється, що цього тижня (27 травня-2 червня) погодні умови визначатимуться впливом поля підвищеного атмосферного тиску та повітряною масою середньоазіатського походження. Ближче до вихідних атмосферний тиск знизиться, що призведе до більш нестійкої погоди з дощами та грозами, які матимуть локальний характер.

Чим небезпечна пилова буря:

Пил – це алерген, який може спровокувати алергічні реакції у багатьох людей;
Їдкі частинки пилу є канцерогенними речовинами;
Особливо небезпечний пил для дітей, які через свій зріст перебувають ближче до поверхні, а там його концентрація вища;
Пил розсіює і поглинає сонячне світло, що зменшує видимість.

Нагадаємо, на початку квітня хвиля тепла принесла на Одещину не лише аномальне потепління, а й пил із Сахари.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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