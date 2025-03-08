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Прогноз погоди в Одесі на 9 березня

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В Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер східний, 6-11 м/с.

Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 9-11°С вище нуля.

Нагадаємо, у п’ятницю, 7 березня 2025 року, синоптики зафіксували в Одеській області температурний рекорд.

Прогноз погоди в Одеській області на 9 березня

По Одеській області в неділю прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.

Вітер східний, 6-11 м/с.

Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 14-19°С, у прибережній зоні 9-11°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

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