Прогноз погоди в Одесі на 9 березня
В Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер східний, 6-11 м/с.
Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 9-11°С вище нуля.
Нагадаємо, у п’ятницю, 7 березня 2025 року, синоптики зафіксували в Одеській області температурний рекорд.
Прогноз погоди в Одеській області на 9 березня
По Одеській області в неділю прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер східний, 6-11 м/с.
Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 14-19°С, у прибережній зоні 9-11°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
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