Світлана Скілова Світлана Непомнящая Ганна Павлова

Світлана Непомнящая, Ганна Попова, Світлана Скілова… Усі вони, як то кажуть, розміняли восьмий десяток. Усі вони ― різні. Навіть працюють у різній техніці. Світлана Непомнящая ― майстер світопису, Ганна Попова пише картини, Світлана Скілова взагалі працює в особливій техніці, яка зветься «вовняна акварель». Тому й виставку відвідувачі назвали незвичайною. Дивовижною!

Море, море… Зараз, під час війни, воно здається особливим. Хоча, як кажуть самі майстрині, море завжди особливе. І чули б ви, з якою любов’ю розповідають вони про нього!.. А Світлана Непомнящая читала власні вірші, присвячені морю ― море зимове, весняне, літнє, осіннє. Завжди різне, завжди рідне!..

Виставка стала ще й приводом сердечно привітати сім’ю, яка разом вже 50 років. Це Світлана Непомнящая та її чоловік Борис Гофман. Вони під час відкриття виставки приймали сердечні поздоровлення з цим святом.

Лунали пісні, вірші, найтепліші слова на адресу трьох майстринь. А зі стіни на всіх дивилось наше море, увіковічене на їхніх роботах ― таких різних, таких неповторних, як саме життя… Море ж немов висловлювало свою подяку закоханим у нього майстриням та всім тим, хто завітав на відкриття виставки.

Фото авторки