виставка
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Світлана Скілова
Світлана Скілова
Світлана Непомнящая
Світлана Непомнящая
Ганна Павлова
Ганна Павлова

Світлана Непомнящая, Ганна Попова, Світлана Скілова… Усі вони, як то кажуть, розміняли восьмий десяток. Усі вони ― різні. Навіть працюють у різній техніці. Світлана Непомнящая ― майстер світопису, Ганна Попова пише картини,  Світлана Скілова взагалі працює в особливій техніці, яка зветься «вовняна акварель». Тому й виставку відвідувачі назвали незвичайною. Дивовижною!

Море, море… Зараз, під час війни, воно здається особливим. Хоча, як кажуть самі майстрині, море завжди особливе. І чули б ви, з якою любов’ю розповідають вони про нього!.. А Світлана Непомнящая читала власні вірші, присвячені морю ― море зимове, весняне, літнє, осіннє. Завжди різне, завжди рідне!..

картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини
картини

Виставка стала ще й приводом сердечно привітати сім’ю, яка разом вже 50 років. Це Світлана Непомнящая та її чоловік Борис Гофман. Вони під час відкриття виставки приймали сердечні поздоровлення з цим святом.

Лунали пісні, вірші, найтепліші слова на адресу трьох майстринь. А зі стіни на всіх дивилось наше море, увіковічене на їхніх роботах ― таких різних, таких неповторних, як саме життя… Море ж немов висловлювало свою подяку закоханим у нього майстриням та всім тим, хто завітав на відкриття виставки.

Фото авторки

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