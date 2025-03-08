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Прогноз погоды в Одессе на 9 марта

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В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер восточный, 6-11 м/с.

Температура ночью 2-4°С тепла, днем 9-11°С выше нуля.

Напомним, в пятницу, 7 марта 2025 года, синоптики зафиксировали в Одесской области температурный рекорд.

Прогноз погоды в Одесской области на 9 марта

По Одесской области в воскресенье прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер восточный, 6-11 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, днем 14-19°С, в прибрежной зоне 9-11°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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