Приморский бульвар в январе, газон

Прогноз погоди в Одесі на 23 січня

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі буде хмарно. Вночі невеликі опади, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 5-7°С.

Нагадаємо, ввечері 22 січня Одесу накрив густий туман. Було оголошено попередження першого («жовтого») рівня небезпеки

Прогноз погоди в Одеській області на 23 січня

По Одеській області завтра буде хмарно. Вночі та вранці невеликі опади, місцями помірні, переважно у вигляді дощу.

Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман, на Півночі слабка ожеледь, ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 4-9°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, на Півночі ожеледиця.

Читайте також: Безцінна земля або земля за безцінь: скільки коштує земельний пай в Одеській області?

Фото Марії Котової

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою