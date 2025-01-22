Прогноз погоди в Одесі на 23 січня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі буде хмарно. Вночі невеликі опади, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 5-7°С.
Нагадаємо, ввечері 22 січня Одесу накрив густий туман. Було оголошено попередження першого («жовтого») рівня небезпеки
Прогноз погоди в Одеській області на 23 січня
По Одеській області завтра буде хмарно. Вночі та вранці невеликі опади, місцями помірні, переважно у вигляді дощу.
Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман, на Півночі слабка ожеледь, ожеледиця.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 4-9°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, на Півночі ожеледиця.
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Фото Марії Котової