Прогноз погоды в Одессе на 23 января
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе облачно. Ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем 5-7°С.
Напомним, вечером 22 января Одессу накрыл густой туман. Было объявлено предупреждение первого («желтого») уровня опасности
Прогноз погоды в Одесской области на 23 января
По Одесской области завтра облачно. Ночью и утром небольшие осадки, местами умеренные, преимущественно в виде дождя.
Днем без существенных осадков. Ночью и утром туман, на Севере слабый гололед, гололедица.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, днем 4-9°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, на Севере гололедица.
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Фото Марии Котовой