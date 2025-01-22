Приморский бульвар в январе, газон

Прогноз погоды в Одессе на 23 января

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По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе облачно. Ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-4°С тепла, днем 5-7°С.

Напомним, вечером 22 января Одессу накрыл густой туман. Было объявлено предупреждение первого («желтого») уровня опасности

Прогноз погоды в Одесской области на 23 января

По Одесской области завтра облачно. Ночью и утром небольшие осадки, местами умеренные, преимущественно в виде дождя.

Днем без существенных осадков. Ночью и утром туман, на Севере слабый гололед, гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, днем 4-9°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, на Севере гололедица.

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Фото Марии Котовой

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