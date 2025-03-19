Весна в Одессе

Прогноз погоди в Одесі на 20 березня

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За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 9-11°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 20 березня

По Одеській області мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 9-14°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

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Автор фото: Тетяна Семенюк

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