Прогноз погоди в Одесі на 20 березня
За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 9-11°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 20 березня
По Одеській області мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 9-14°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
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Автор фото: Тетяна Семенюк