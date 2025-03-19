Прогноз погоды в Одессе на 20 марта
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 9-11°С тепла.
Читайте также: Пожар под Одессой потушили, но плавни будут гореть и дальше — ученый
Прогноз погоды в Одесской области на 20 марта
По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 9-14°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Выбор редакции: Солнечные панели для частного дома: что нужно знать? Житель Рени делится опытом.
Автор фото: Татьяна Семенюк