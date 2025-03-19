Весна в Одессе

Прогноз погоды в Одессе на 20 марта

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По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-3°С тепла, днем 9-11°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 20 марта

По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 9-14°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Автор фото: Татьяна Семенюк

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