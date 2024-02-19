Прогноз погоди в Одесі на 20 лютого: тимчасово похолодає

В Одесі стане холодніше: прогноз погоди на 19 лютого Синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів надали прогноз погоди в Одесі та Одеській області на понеділок, 19 лютого 2024 року. Як одягатися одеситам, виходячи завтра з дому, і чи потрібно брати парасольки? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 18 лютого: що нас чекає у неділю За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 18 лютого 2024 року, в Одесі та Одеській області на нас чекає хмарна та трохи туманна погода. Можливі опади. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ