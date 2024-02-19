Прогноз погоди в Одесі на 20 лютого: тимчасово похолодає

Завтра, у вівторок, 20 лютого 2024 року, обіцяє бути в Одесі та Одеській області не дуже прохолодним днем. Таким чином, прогнози синоптиків про аномально теплий лютий цього року збуваються.
Прогноз погоди в Одесі на 20 лютого
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 1°C морозу до 1°C тепла, вдень 2-4°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 20 лютого
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 4°C морозу до 1°C тепла, вдень 2-7°C тепла.
На автодорогах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
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