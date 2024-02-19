Прогноз погоды в Одессе на 20 февраля: временно похолодает

В Одессе станет холоднее: прогноз погоды на 19 февраля Синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей предоставили прогноз погоды в Одессе и Одесской области на понедельник, 19 февраля 2024 года. Как одеваться одесситам, выходя завтра из дома, и нужно ли брать с собой зонтики? ПОДРОБНЕЕ