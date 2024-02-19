Новости Одессы и Одесской области

Прогноз погоды в Одессе на 20 февраля: временно похолодает

Прогноз погоды в Одессе на 20 февраля: временно похолодает

Завтра, во вторник, 20 февраля 2024 года, обещает быть в Одессе и Одесской области не сильно прохладным днем. Таким образом, прогнозы синоптиков об аномально теплом феврале этого года сбываются.

Прогноз погоды в Одессе на 20 февраля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1°С мороза до 1°С тепла, днем 2-4°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 20 февраля

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 2-7°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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