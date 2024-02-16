Прогноз погоди в Одесі на 17 лютого: не холодно, але й не тепло

У День закоханих одеситів може підмочити – прогноз погоди на 14 лютого Завтра, у середу, 14 лютого, день, коли багато хто відзначає День усіх закоханих, погода в Одесі та Одеській області обіцяє бути хоч і хмарною та подекуди трохи дощовою, але при цьому досить теплою для зими. Водночас уночі та вранці можливий сильний туман. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Цієї ночі Одеській області загрожує небезпечне природне явище За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, на завтрашній день, середу, 14 лютого 2024 року, в Одесі та Одеській області оголошено підвищений рівень небезпеки через можливий сильний туман. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ