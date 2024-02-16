Прогноз погоди в Одесі на 17 лютого: не холодно, але й не тепло

Завтра, у суботу, 17 лютого 2024 року, обіцяє бути в Одесі та Одеській області досить теплим і погожим днем. Таким чином, прогнози синоптиків про аномально теплий лютий цього року збуваються.
Прогноз погоди в Одесі на 17 лютого
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-2°C тепла, вдень 5-7°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 17 лютого
По Одеській області завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2°C морозу до 3°C тепла, вдень 5-10°C тепла.
На автошляхах області видимість хороша.
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