Прогноз погоды в Одессе на 17 февраля: не холодно, но и не тепло

Завтра, в субботу, 17 февраля 2024 года, обещает быть в Одессе и Одесской области достаточно теплым и погожим днем. Таким образом, прогнозы синоптиков об аномально теплом феврале этого года сбываются.
Прогноз погоды в Одессе на 17 февраля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем 5-7°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 17 февраля
По Одесской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 5-10°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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